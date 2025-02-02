Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2025 21:02
Zabıt Katipliğinden Mübaşirliğe geçiş dilekçesi hk.

Zabıt Katipliğinden Mübaşirliğe geçiş konusunda elinde dilekçe mevcut olan varmı? İlgili Kanun ve Yönetmelik maddeleri ile yazabilir misiniz?

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