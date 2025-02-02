Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


02 Şubat 2025 21:37
Bu konu hakkında bilgisi olan veya yaşayan biri varsa yardımcı olabilir mi çıkmazdayım ??

Arkadaşlar belediyede kadrolu memurum eş durumu için karşı kurum beni kabul etmediği için idari mahkemede dava açtım fakat şu an sa kendi kurumum mahkeme kararına karşı muvafakat vermiyor deniliyor sizce böyle bişey mümkün mü?İdari mahkemede bu davayı kazansam da kurumumun muvafakat vermeme ihtimali var mı ?

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