Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2025 21:39
Artırımlı hizmet puanı

Merhabalar,

2013 Yılının Eylül ayında ilk atamam gerçekleşti. Zorunlu görevimi 12/05/2018 tarihinde tamamladım. 12/05/2018 tarihinden önce ve sonrasında çeşitli nedenlerden dolayı (bölge normu, okul normu, okul dönüşümü gibi) norm fazlası olarak 6 defa atamam gerçekleşti. Bu atamalar kendi isteğim dışında gerçekleşen atamalar. Zorunlu hizmetini tamamlayıp ilk yıl %25 ikinci yıl %50 sonraki yıllarda %100 artırımlı puan almam gerekirken İLMEM Bana okul değiştirdiğimden dolayı zorunlu hizmet bölgesinde çalışan öğretmenlere verilen yüzde 50 artırımlı puanı veriyor. Bunu dava konusu yapıp kazananlar var. herhangi bir dava konusu yapmadan bu hakkımı alabilir miyim? Ne yapmalıyım?

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