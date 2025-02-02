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Editörler : alex 10


02 Şubat 2025 22:20
turk futbolunda kara gece 02.02.2025 fb-rize maci

sikirinyar daha destur yeni geldin tr ye

o nasil bir atlayis ? havuza atlarken yere dustu .. penalti... ustelik top oyuna girmeden ...

bir de adama saridan kirmizi verdi atti .. rize 10 kisi...

2 dakka once amrabat adamin ayakkabisini soktu ustelik corabini yirtti. net kirmizi fenere .. hakem efendi sari verdi :)

oyunu sakatliktan oyun disina cikiyor. sari veriyor . sonra yine sari veriyor . rize 9 kisi :)

ilk yari 6 dakka uzatma 10 dakka oynatma :)

mac sonu 10 dakka uzatma . 10. dakkada bitirdi kesilmeler olmasina ragmen .

neymis derbiye kadar puan farki acilmasin :)

sene basi fikstur cekiliyor .

tiriska maclar kurayla. derby maclar 6. hafta 12-13. hafta 17. hafta ya nokta atisi bilerek ayarlaniyor.

boyle lig mi olur :))))

komedi

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