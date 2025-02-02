Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


02 Şubat 2025 23:02
Bilgisi olan Yardımcı olabilir mi?

Merhabalar haftasonu nöbeti tutuyorum iznimi kendi kafalarına göre yazıyorlar bu tarihte işe gelme diyorlar ne yapabilirim?

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