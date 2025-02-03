KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2025 00:04
dış kaynak astsubaylık eğitimleri
diyelim ki bütün aşamaları geçtik, daha sonrasında eğitim için her branşı ayrı ayrı yerlerde mi eğitime alıyorlar yoksa bütün branşlar aynı yerde mi eğitim görüyor

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Dış kaynak astsubay için gerekli belgeler

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