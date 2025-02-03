Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Şubat 2025 00:11
kademe terfi ücretsiz izin
kademe terfi almama 10 gün kala ücretsiz izine ayrılacağım , terfi almamı engeller mi ?

afilun
Memur
03 Şubat 2025 01:07

Ücretsiz izin dönüşü hesaplanır ve intibak yapılır.

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