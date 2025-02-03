ben hemşireyim 1 D ye tayin istedim eşim att 2C de eşimin benim yanıma yani 1 D ye eş durumu gelir mi illa aynı sıralama da mı olacak iller üste bölgeye de mi ret gelir

ben hemşireyim 1 D ye tayin istedim eşim att 2C de eşimin benim yanıma yani 1 D ye eş durumu gelir mi illa aynı sıralama da mı olacak iller üste bölgeye de mi ret gelir