Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Şubat 2025 01:20
eş durumu
ben hemşireyim 1 D ye tayin istedim eşim att 2C de eşimin benim yanıma yani 1 D ye eş durumu gelir mi illa aynı sıralama da mı olacak iller üste bölgeye de mi ret gelir

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