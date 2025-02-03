Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2025 02:12
Tüccar müdür

OKUL TİCARETHANE, MÜDÜR TAHSİLDAR!

Adres yine Ankara?nın Mamak ilçesi. Ali Şir Nevai Ortaokulu? Okulun müdürü Özkan Aydoğmuş okulu adeta ticarethaneye çevirmiş durumda.

Önce hakkında ?para? konulu şikayetleri tek tek sıralayalım;

-Okulda MEB?in talimatlarına karşı gelerek ?bağış? adı altında para topladı.

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı?nda bile ?milli? duyguları istismar ederek ?Konser düzenleyeceğim? iddiasıyla velilerden para aldı. Para toplanmasına rağmen etkinlik düzenlenmedi.

-MEB?in yasak koymasına rağmen yılda en az 10 defa velilerden deneme sınavı ücreti aldı. İddiaya göre, söz konusu soruları hazırlayan kurumlardan komisyon da aldı. Denemeler ders saatinde yaptırılarak, müfredat takvimi ve eğitim süresi engellendi.

-Yine yasak olmasına karşın, öğretmenlerin ticaret yapmasına göz yumdu. Hatta ticaret yapan öğretmenlerin ders programlarını ticaret yaptığı işe göre ayarlamaları konusunda yardımcı oldu. Buna itiraz eden öğretmenleri de ders programları ile tehdit etti.

-Bakanlığın kesin talimatlarına uymayarak kayıt ücreti alması yetmezmiş gibi, özel eğitim öğrencisinden devre (sabahçı/öğlenci) seçmek için de ek para talep etti.

-Komisyon aldığı öne sürülen yayınevinden devletin bastırdığı kitapların yetersiz olduğunu söyleyerek yardımcı kitap aldırdı.

-17 Mayıs 2024 tarihinde yapılan kermeste çekiliş bahanesi ile öğretmenlere zorla bilet sattırdı.

? MEB?e karşı gelerek, ?Mi Amor Wedding? isimli düğün salonunda mezuniyet töreni düzenledi. Bunun için de para topladı.


Çap çap usta
Aday Memur
03 Şubat 2025 02:13

SAHTE BELGEYLE HESABINA PARA AKTARDI?

-İddiaya göre, bir proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı?na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı?ndan aldığı yaklaşık 100 bin TL tutarındaki Avrupa Birliğihibesinde usulsüzlük yaptı. Sahte belge düzenleyerek paranın kendi hesabına aktarılmasını sağladı. (Çok vahim bir iddia, doğru olmadığına inanmak istiyoruz!)

OKUL İÇİNDE KAÇAK DERSHANE!

Bitmedi? Okul içinde okulun imkanlarını kullanarak dershane kurulmasına izin verdi!

Bazı okul müdür yardımcıları ve öğretmenlerin 8-10 kişilik gruplara saatlik ücreti yaklaşık bin TL?den ders vermesine olanak sağladı.


Çap çap usta
Aday Memur
03 Şubat 2025 02:14

DAYAKÇI MÜDÜR?E MAAŞ KESİM CEZASI

Müdürün vukuatları bunlarla sınırlı değil. Okuldaki lakabı ?dayakçı müdür?. Okul koridorlarında öğrencileri dövdüğüne birçok öğretmen şahit. Bu konuda MEB ve CİMER?e çok sayıda şikâyet var. Bunu kendisi de saklamıyor. Hatta dönem başlarında yapılan yaklaşık 100 öğretmenin yer aldığı Öğretmenler Kurul Toplantısı?nda bir öğrenciye yaptığını ?Kafasıyla yerleri sildirdim.? diye anlatıyor. Şu pişkinliğe bakın!

Daha da ileri gidiyor. Okulun yangın merdiveninde öğrenci dövdüğünü gören personeli işten çıkarıyor. Öğrenci dövmesinden dolayı MEB tarafından ?maaş kesim disiplin cezası? alıyor. ?Uyarı? ve ?kınama?dan daha ağır olan bu cezayı öğretmenlere, ?Bakın bu cezayı nasıl sildireceğim? diye anlatıyor. (Bu yazdıklarımın hepsinin şahidi var.)

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Aday Memur
03 Şubat 2025 02:15

MOLOZLAR ARASINDA ORTAOKULU

Müdür Aydoğmuş para işleriyle fazla meşgul olsa gerek, okulda tam bir kaos hakim.Şu görüntüye iyi bakın, yaz aylarında güçlendirilmesi gereken istinat duvarının yapılmadığı için okul bahçesi inşaat alanına dönmüş.

Moloz yığını arasında kalan öğrenciler bu yüzden geçen sene 2024 eğitim döneminin başlaması sonrası 1 ay boyunca teneffüse çıkarılmamış. Tiner kokusundan ve tozdan öğrenciler ve öğretmenler defalarca astım krizi geçirmiş.

BİR ÖĞRENCİNİN DAHA ÖLMESİ Mİ BEKLENİYOR!

Müdür, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı?nın 8 Aralık 2023 ve 9 Eylül 2024 tarihli resmi yazılarına karşı gelerek, okul bahçesi içinde kontrolsüz bir şekilde arabasını kullanmış. Ordu?nun Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetmişti. CİMER?de bunla ilgili çok sayıda şikayet varken, halihazırda arabasını sürekli okul içine park eden Aydoğmuş?u engellemek için bir öğrencinin daha hayatını kaybetmesi mi bekleniyor?


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Aday Memur
03 Şubat 2025 02:17

MÜDÜRÜN İHMALİ SINIFTA BIRAKTI

Müdürün ihmaliyle bir özel eğitim öğrencisi (dezavantajlı öğrenci) sınıfta bırakılmış. E-okula girilmesi gereken notların müdür tarafından kontrol edilmemesi nedeniyle söz konusu öğrenci sınıf tekrarı yapmak zorunda kalmış. Notlar sisteme girilmediği için öğrencinin geleceğinden çalınan bir yılın hesabını kim verecek? (Özel eğitim öğrencilerinde kalma/sınıf tekrarı yoktur.)


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Aday Memur
03 Şubat 2025 02:18

NORM FAZLASINI BİLDİRMEDİ: MÜDÜR EŞLERİNE İLTİMAS MI?

Müdür bazı öğretmenlere açık açık iltimas da geçiyor.

Mesela, okulda sevgilisi olduğu belirtilen öğretmene özel imtiyazlar sağlıyor. Söz konusu öğretmen girmesi gereken dersi zaman zaman ?asıyor.?

Mesela, okul öncesinde norm fazlası öğretmeni bildirmiyor. MEB?in bu konuda kuralı açık. Normlar şube sayısına göre belirleniyor. Bir şubede çocuk sayısı 20 olmadan yeni bir şube açılamıyor. 21 öğrencide 2. şube, 41 öğrencide 3. şube, 61 öğrencide 4. şube, 81 öğrencide 5. şube açılabiliyor. Ancak 77 öğrencili Ali Şir Nevai Ortaokulu?nda 4 şube açılması gerekirken tam 6 şube açık. Yani 4 olması gereken öğretmen sayısı 6? 2 öğretmen fazladan çalışıyor. MEB?in sene başında okullardan norm fazlası öğretmenin bildirilmesini istemesine rağmen, bu kural da okul müdürü tarafından çiğnenmiş.

Peki neden 2 öğretmen fazladan çalışıyor? Söz konusu 2 öğretmen, Mamak Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı?nda şube müdürlerinin eşleri! Acaba sebep bu mu?(!)

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Çap çap usta
Aday Memur
03 Şubat 2025 02:19

ÖĞRETMENLERE MOBBİNG

Yukarıdaki satırlarda anlayacağınız gibi, Ali Şir Nevai Ortaokulu Müdürü Özkan Aydoğmuş öğretmenlere çok ciddi bir mobbing de uyguluyor. Öğretmenler odasında kendisine itiraz eden öğretmenleri ?Sincan?a gidersin, sürülürsün?diyerek soruşturma açmakla tehdit ediyor. Haklarında şikayet olmamasına rağmen bazı öğretmenlerin itibarını ?soruşturma açıldı? diyerek zedeliyor.

Anlaşamadığı öğretmeni, derse gireceği sınıfın kapısında bekliyor. Ders zili çalar çalmaz sınıfa girerek ders defterini kapatıyor. Bazen de okul kapısında bekliyor. Okula bir dakika geç kalan öğretmen hakkında tutanak tutarak savunma vermesini istiyor. Sonra odasında özür diletip, ?seni affettim? diyerek tutanakları yırtıyor. O kadar ileriye gidiyor ki, bazı kadın öğretmenlerin namusu ve şerefi hakkında yorum yapıyor. Makamını kötüye kullanarak öğretmenleri aşağılıyor!

Mobbing sonucunda bir müdür yardımcısı geçen hafta istifa ediyor.

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Ali Şir Nevai Ortaokulu?nda Özkan Aydoğmuş ?un öğretmenlere uyguladığı mobbingin sonuçları tahmininizden çok ağır ve acı!

Müdürün uydurma iddialarla soruşturma başlatması sonrası bir öğretmen çok ağır bir travmayla karşı karşıya kalıyor. Konu hassas ve yargıya intikal edeceği için detaylarını vermiyorum.

Bunca kanıtlı, şahitli bilgi ve belgelere rağmen Aydoğmuş?un görevden alınması için daha kaç öğrenci dayak yiyecek, kaç öğretmen sözlü tacize uğrayacak, kaç velinin okulun içinde kurulan ticarethaneye teslim olması beklenecek? Milli Eğitim Bakanlığı şimdi değilse ne zaman harekete geçecek? Bu müdürü durdurun!

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