Tüccar müdür

OKUL TİCARETHANE, MÜDÜR TAHSİLDAR!

Adres yine Ankara?nın Mamak ilçesi. Ali Şir Nevai Ortaokulu? Okulun müdürü Özkan Aydoğmuş okulu adeta ticarethaneye çevirmiş durumda.

Önce hakkında ?para? konulu şikayetleri tek tek sıralayalım;

-Okulda MEB?in talimatlarına karşı gelerek ?bağış? adı altında para topladı.

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı?nda bile ?milli? duyguları istismar ederek ?Konser düzenleyeceğim? iddiasıyla velilerden para aldı. Para toplanmasına rağmen etkinlik düzenlenmedi.

-MEB?in yasak koymasına rağmen yılda en az 10 defa velilerden deneme sınavı ücreti aldı. İddiaya göre, söz konusu soruları hazırlayan kurumlardan komisyon da aldı. Denemeler ders saatinde yaptırılarak, müfredat takvimi ve eğitim süresi engellendi.

-Yine yasak olmasına karşın, öğretmenlerin ticaret yapmasına göz yumdu. Hatta ticaret yapan öğretmenlerin ders programlarını ticaret yaptığı işe göre ayarlamaları konusunda yardımcı oldu. Buna itiraz eden öğretmenleri de ders programları ile tehdit etti.

-Bakanlığın kesin talimatlarına uymayarak kayıt ücreti alması yetmezmiş gibi, özel eğitim öğrencisinden devre (sabahçı/öğlenci) seçmek için de ek para talep etti.

-Komisyon aldığı öne sürülen yayınevinden devletin bastırdığı kitapların yetersiz olduğunu söyleyerek yardımcı kitap aldırdı.

-17 Mayıs 2024 tarihinde yapılan kermeste çekiliş bahanesi ile öğretmenlere zorla bilet sattırdı.

? MEB?e karşı gelerek, ?Mi Amor Wedding? isimli düğün salonunda mezuniyet töreni düzenledi. Bunun için de para topladı.