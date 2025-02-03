Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


03 Şubat 2025 03:00
çok çaresizim yardım edin intihar etmem an meselesi!!!
MERHABA. KOÜ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE TEDAVİ GÖRÜYORUM. Adım Gökhan kakız. 39 yaşında lisans mezunu bir memurum. Majör depresyon ve anksiyete var okb ile birlikte bende. Gebze'de oturuyorum maalesef. SON 4 SENEDİR İLAÇLARIMI KULLANMAMA RAĞMEN DURUMUM KÖTÜLEŞİYOR. HATTA GERÇEKTEN ŞU AN DİPTEYİM. Ani bir krizde bileklerimi kesip intihar edebilirim ! Annemi kaybettim 4 yıl önce kovitten . sürekli intihar mesajları atmaya başladım arkadaşlara ve zaten az sayıda olan arkadaşlar beni karakoldan aratacak kadar merak etmeye başladılar.3 kez yattım hatta Ekt de oldum ama fayda etmedi. Çok çaresiz hissediyorum kendimi çünkü değişemeyeceğimden adım gibi eminim. İradesiz disiplinsiz bir insanım ve memur olmama rağmen bu yüzden işten atılmak üzereyim!. maddi olarak durumum kötü! Kiradayım yalnız yaşıyorum! Evlen artık diye baskı kuruyor işyerindeki hizmetli arkadaşlar ve akrabalar. yalnızlığa mahkumum çünkü öfke kontrolü sorunum var!idarede kimse bana nasılsın bile deme zahmetini göstermeyi bırakın; zamanında senin odanın önünden geçerken midem bulanıyor benim demişlerdi ! Zamanında haklı haksız çok rapor aldım ve devam ediyorum buna. 2013ten beri KOÜ hastanesinde tedavi görüyorum. Acillerde sürekli serum yapıp eve- işe gönderiyorlar beni. Bıktım hayattan ve ölmeyi düşünüyorum artık. SON ÇARE . LÜTFEN BANA YARDIM EDİN !!! YAŞAMAK İSTEMİYORUM ARTIK ; ENGELLEYİN BENİ İNTİHAR ETMEMEM İÇİN !!!

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