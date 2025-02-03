Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Şubat 2025 08:47
bafra devlet hastanesi

bafra devlet hastanesine tayinim çıktı bafra devlet hastanesi hakkında bir kaç sorum olacak çalışan var mıdır bilgi verecek?


Muhammet0377
Aday Memur
03 Şubat 2025 09:59

branşınız medir ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş tayini ve pdcSorularınızı yanıtlıyorum.eğitim tayini2025 Ocak ataması ÇKYS'ye ne zaman düşerDoğum izni sonrası İzin ve rapor2024 ocakta tayin oldumEş durumuyla atamaAlt bölge tayiniÜcretsiz izin ve istifaOcak tayini 2025 - Bursa şehir hastanesi hakkında bilgi - hemşirelik

Sözlük

en iyimser şarkı sözleri 1 seylap 1 köpekbalıklarına fısıldayan adam 2 sanmak 2 helen yayı 1 ara gazı 1 camide çalınan ayakkabı 3 omayra chavez 1 Yunanistan 2 Ümit Özdağ 1

Son Haberler

Şubat ayı kira artış oranı belli olduMemurların aldığı zam ilk ayda eridiBorsa haftaya düşüşle başladıOcak ayı enflasyon rakamları açıklandıU dönüşü yapan otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları