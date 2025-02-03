Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


03 Şubat 2025 09:30
İçerden Dışardan Ayrımı
Akademisyen ve akademisyen adayı arkadaşlar bu ayrımın bir an önce yapılması gerekiyor YÖK bununla ilgili bir çalışmayı ivedi yapmalıdır.

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