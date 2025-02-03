İçerden Dışardan Ayrımı

Akademisyen ve akademisyen adayı arkadaşlar bu ayrımın bir an önce yapılması gerekiyor YÖK bununla ilgili bir çalışmayı ivedi yapmalıdır.

Akademisyen ve akademisyen adayı arkadaşlar bu ayrımın bir an önce yapılması gerekiyor YÖK bununla ilgili bir çalışmayı ivedi yapmalıdır.