Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Şubat 2025 10:17
Temmuz 2025 zam oranı

Merhaba.ocak 2025 enflasyon verisi %5.03 olarak açıklandı.

Önümüzdeki 5 ay boyunca enflasyon her ay %2 olarak açıklanırsa,toplu sözleşmeden gelen temmuz 2025 %5 zam oranını ekleyip ve ocak 2025 de alınan %6 yı düşersek temmuz 2025 zam oranı %14.9 olarak gerçekleşecek.


keyfi
Aday Memur
03 Şubat 2025 10:25

Şubat 3.89 filan açıklanır geri kalan aylar 2 2.5 temmuzda %15 filan alırız


Balik776
Aday Memur
03 Şubat 2025 10:36

Allahim devletimize zarra vermesin bana maaş falan da vermesin zam yapmasın ama devletimiz var olsun

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak 2025 Enflasyonu2025 Ocak maaşlarımızı yazalımEk hesabı nasıl hacze düşüreceğim?Emsale takılma2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.Enflasyon Ocak Ayı 5.03Memurların prime esas kazancının düşük gösterilmesi, Cimer Dilekçe örneğiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÜnvan değişikliği alt öğrenimMaaş Promosyonunda Asgari Tutar Ne Olmalı?

Sözlük

kakofoni 1 tektonik mi volkanik mi 1 en iyimser şarkı sözleri 1 kamyon arkası yazıları 1 vitamin-ağrı kesici antibiyotik-kas gevşetici 2 Bazı yazarların ne dediklerinin hakikatten anlaşılamaması 1 Güleryüz ve tatlı dil 2 Yunanistan 2 gel bakayım muharrem 2 Pişomel 2

Son Haberler

Şubat ayı kira artış oranı belli olduMemurların aldığı zam ilk ayda eridiBorsa haftaya düşüşle başladıOcak ayı enflasyon rakamları açıklandıU dönüşü yapan otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları