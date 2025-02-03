Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2025 10:42
Mesleğe yeni başlayanların senelik izinleri

askerlik yapan personelin izni 6 ay sonra acılıyor askerliği bedelli yapanların iznide 6 ay sonra açılıyor mu


buralarda925
Aday Memur
03 Şubat 2025 10:57
acılmaz

gulyabani.10
Aday Memur
03 Şubat 2025 11:39
6 ay askerlik yaptığı için olabilir mi kardeşim
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuUsul ve fenden hakem hastanesine sevk2025 Şubat mazeret ataması Gih memuruyum hafta sonu başlama yapmamaktan dolayı rapor tanzim edildiArsamı yakınımın üzerine devredeceğimKomiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılmasıGeçmişe dönük maaş ve özlük hakları

Sözlük

Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1 kafkas 1 Aşık olmadığınla evlen anlayışı 2 Bazı yazarların ne dediklerinin hakikatten anlaşılamaması 1 Yayalara yol vermek 1 camide çalınan ayakkabı 3 ananas 1 helen yayı 1 paganizm 1 ara gazı 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediEkmeğe zam! Fiyatı 15 lirayı bulduKonya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltıTurbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi!100 bin öğrenciye 15 bin TL destek

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları