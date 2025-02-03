Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Şubat 2025 11:01
657 68/B maddesinin uygulanmaması

Teknisyen ünvanıyla 4/1 derece kademe inmiş olmama rağmen yeşil pasaport için 657 sayılı Kanunun 68/b maddesi gereğince bir üst kadro dereceden talepte bulunmak istiyorum fakat Kurum 30.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 31527 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesini gerekçe gösterek şifahi olarak ret ediyor. Bu durumla ilgili nasıl yol izlenebilir? Müracaat edip ret gelmesi durumunda dava açmak çözüm müdür?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Şubat 2025 11:24

Gerekli cevabı vermişler. Bana da aynısını söylemişlerdi. Şef ve üstü hariç verilmiyor. Dava açmak sizin inisiyatifinizde. Kimse çözüm diyemez mahkeme kararını bilemez.


Asgariucretlimemur2
Şube Müdürü
03 Şubat 2025 11:35

Meslek yüksek okulu sebebiyle mi? 3 e geçemiyor musunuz?


luxruffy
03 Şubat 2025 11:43

Yok, tasarruf genelgesine göre sadece şef,yönetici vb. ünvanlara bir üst kadro derecesi verilebiliyormuş artık. Genelge olmasa 4/1 olmama rağmen 3. dereceden kadro talebinde bulunabiliyordum. Yani benim anladığım o şekilde.

Asgariucretlimemur2, 2 saat önce

Meslek yüksek okulu sebebiyle mi? 3 e geçemiyor musunuz?


ExpertE
Genel Müdür
03 Şubat 2025 11:56

Verilen cevap doğru ben de 10 yılımı doldurunca 1. derece dilekçesi verdim şeften yukarıda unvanım yargı kararı makale dahi sundum ama zaten takdir yetkisinde ve vermeyeceğiz boşuna, dilekçeni geri çek dava vs de açma zaten kaybedersin dediler ki neticeyi öngörebiliyorum mesleğim de gereği. Birşey çıkmaz mecbur bekleyeceksiniz 3-4 senelik zararım var benim de çok ciddi maddi. Neyse ki bu sene ayrı bir husustan kademe kazanıp en azından 6 ay önce erişebileceğim.

luxruffy, 2 saat önce

Yok, tasarruf genelgesine göre sadece şef,yönetici vb. ünvanlara bir üst kadro derecesi verilebiliyormuş artık. Genelge olmasa 4/1 olmama rağmen 3. dereceden kadro talebinde bulunabiliyordum. Yani benim anladığım o şekilde.


Asgariucretlimemur2
Şube Müdürü
03 Şubat 2025 12:10

Mesela öğretmen memur 4 den üçe düşemeyecek mi?

Doğru mu anladım


luxruffy
03 Şubat 2025 12:18

Hangi husustan kademe alıyorsunuz varmı tavsiyeniz kolay yoldan kademe alınabilecek?

ExpertE, 2 saat önce

Verilen cevap doğru ben de 10 yılımı doldurunca 1. derece dilekçesi verdim şeften yukarıda unvanım yargı kararı makale dahi sundum ama zaten takdir yetkisinde ve vermeyeceğiz boşuna, dilekçeni geri çek dava vs de açma zaten kaybedersin dediler ki neticeyi öngörebiliyorum mesleğim de gereği. Birşey çıkmaz mecbur bekleyeceksiniz 3-4 senelik zararım var benim de çok ciddi maddi. Neyse ki bu sene ayrı bir husustan kademe kazanıp en azından 6 ay önce erişebileceğim.


ExpertE
Genel Müdür
03 Şubat 2025 12:52

Hiç kolay değil maalesef, akademik diyeyim.

luxruffy, 2 saat önce

Hangi husustan kademe alıyorsunuz varmı tavsiyeniz kolay yoldan kademe alınabilecek?

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