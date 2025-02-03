Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2025 11:04
Geriye dönük alacak

geriye dönük alacak hesaplamasında o döneme ait maaşlara yasal faiz yıllık mı uygulanır yoksa aylık bazda faiziyle hesaplanarak mı toplanır? Mutemet arkadaşlardan birde bunu hesaplayabileceğimiz bir program mevcut mu?


Ferdi39
Memur
03 Şubat 2025 12:42
+ enflasyon farkını ve mahrum kalan hakları hesabın içine katıyorlarmı yoksa hazine Bakanlığına davamı açmamız gerekiyor

donurh
Daire Başkanı
03 Şubat 2025 12:43

Ben de bunun nasıl hesaplanacağına dair net bilgiyi çok aradım ama bulamadım. Yalnız şunu biliyorum: Önce yasal faizle ödeniyo rve yasal faiz denilen şey %9 gibi komik bir oran. Sonrasında enflasyon oranındaki değerin ödenmesi için tekrar dava açılıyor. Son zamanalarda buna dair çok karar gördüm.


karrppeenn
Aday Memur
03 Şubat 2025 13:03

evet bu yönde anayasa mahkemesi kararı var.


karrppeenn
Aday Memur
03 Şubat 2025 13:06

bunu hesaplama excel programı illaki vardır. mutemet arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim.


muallimmm4638
Şef
03 Şubat 2025 13:47
yüzde 24 diyorlardı ona. kazananlar bimi kazandıktan sonra almışlar haklarını
donurh, 1 saat önce

Ben de bunun nasıl hesaplanacağına dair net bilgiyi çok aradım ama bulamadım. Yalnız şunu biliyorum: Önce yasal faizle ödeniyo rve yasal faiz denilen şey %9 gibi komik bir oran. Sonrasında enflasyon oranındaki değerin ödenmesi için tekrar dava açılıyor. Son zamanalarda buna dair çok karar gördüm.

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