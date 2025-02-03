Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Şubat 2025 11:05
Geriye dönük alacak

geriye dönük alacak hesaplamasında o döneme ait maaşlara yasal faiz yıllık mı uygulanır yoksa aylık bazda faiziyle hesaplanarak mı toplanır? Mutemet arkadaşlardan birde bunu hesaplayabileceğimiz bir program mevcut mu?


ExpertE
Genel Müdür
03 Şubat 2025 12:00

Mahkeme kararı varsa orada yazar ki genel olarak yasal yıllık faizdir ki oldukça da düşüktür. Ay ay üstüne ve bileşik faiz şeklinde uygulanmaz. Bulunduğunuz idare mali işleri/mutemetine sorun en sağlıklısı odur.


karrppeenn
Aday Memur
03 Şubat 2025 12:23

07/10/2019 tarih ve 2019/196 sayılı işlemin İPTALİNE, dava konusu bireysel işlem nedeniyle davacını


karrppeenn
Aday Memur
03 Şubat 2025 12:24

sayılı işlemin İPTALİNE, dava konusu bireysel işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların davanın açılış tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte DAVACIYA ÖDENMESİNE,

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