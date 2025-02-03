Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Şubat 2025 11:17
iyi günler alt üst bölge yardım tıbbı sekreter

arkadaşlar istanbul dan tekirdağ yolavaya alt bölge tercihi yapabilir miyim


Muhammet0377
Aday Memur
03 Şubat 2025 11:19

hayır yapamazsınız, sadece A veya B ilinden D veya E iline talep kabul ediliyor.


infinite29
Şef
03 Şubat 2025 11:30

istanbul da yaşayan yapamıyor mu alt bölge

Muhammet0377, 3 saat önce

hayır yapamazsınız, sadece A veya B ilinden D veya E iline talep kabul ediliyor.

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