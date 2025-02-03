Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2025 11:46
2025 müdür ve yrd atamaları

2024 te idareciliği bırakanlardan tekrar idareciliğe dönen bir müdür yardımcısı 2025 te sınav puanı atamasıyla müdürlük atamalarına başvurabilir mi


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Şubat 2025 11:59

Soru karışık olmuş ama kısa cevap şöyle,

4 yıllık veya 8 yıllık görev süresi dolduğu için idareciliği bırakan hemen sınavla tekrar idareci olabilir.

İstifa eden bir yıl geçmeden tekrar başvuramaz


cemol
Genel Müdür
03 Şubat 2025 12:50

biraz daha netleştirelim hocam. geçen yıl idareci iken ildışı tayinle idareciliği bırakıp geldiği ilde idareciliği bırakıp tekrar idareci olmak isteyenlere 2024 temmuz ağustos aylarında idarecilik hakkı verildi bu şekilde geçen yıl agustosta tekrar idareciliğe dönme kategorisinde atanan bir müdür yardımcısı 2025 yılı sınav puanıyla ilk atama müdürlük tercihi yapabilecek mi

Sevdim-Seni, 2 saat önce

Soru karışık olmuş ama kısa cevap şöyle,

4 yıllık veya 8 yıllık görev süresi dolduğu için idareciliği bırakan hemen sınavla tekrar idareci olabilir.

İstifa eden bir yıl geçmeden tekrar başvuramaz


matagecen
Daire Başkanı
03 Şubat 2025 13:05

Eğer idareciliklerinizin toplamı 1 yıl olmuşsa atanabilirsiniz. Siz hangi ilde yönetcilikten ayrılanların görevlendirilmesi ile görevlendirildiniz hocam?

cemol, 1 saat önce

biraz daha netleştirelim hocam. geçen yıl idareci iken ildışı tayinle idareciliği bırakıp geldiği ilde idareciliği bırakıp tekrar idareci olmak isteyenlere 2024 temmuz ağustos aylarında idarecilik hakkı verildi bu şekilde geçen yıl agustosta tekrar idareciliğe dönme kategorisinde atanan bir müdür yardımcısı 2025 yılı sınav puanıyla ilk atama müdürlük tercihi yapabilecek mi

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