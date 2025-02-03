Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


03 Şubat 2025 11:56
YÖK disiplin kurulu hakkında

disiplin cezaları nedeniyle disiplin kuruluna giden dosyalar ne kadar süre içinde tamamlanıyor? buna dair 657. devlet kanununda 128. maddeyi gördüm 6 ay içinde diyor. bu konuda bilgisi veya tecrübesi olan varsa aydınlatırsa sevinirim.


Memuravukatı
Şef
03 Şubat 2025 12:08

Hocam YDK genel zaman aşımını kaçırmamaya önem veriyor ancak 4-5 aya çağırıyorlar.


mephisto12
Aday Memur
03 Şubat 2025 12:29

hocam dosya gideli, 7-8 ay olacak. yazılı savunmam istendi. 4 ay önce, şimdilik yanıt yok!

Memuravukatı, 2 saat önce

Hocam YDK genel zaman aşımını kaçırmamaya önem veriyor ancak 4-5 aya çağırıyorlar.

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