Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35



Kapalı
03 Şubat 2025 11:57
Becayiş yapmak istesek gidilmek istenilen kurumdaki personellerle nasıl iletişime geçilebilir?

başka bir kuruma geçmek isteyen biri becayiş yöntemine başvurmak istese o şehre gitmek isteyen personel varmı nasıl öğrenebilir


hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Şubat 2025 12:42

Bu sitenin becayiş ilanı verilebilen bir uygulaması var orası değerlendirilebilir.

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