Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2025 12:22
Temmuz zammı

Geçen ay şaka gibi açıklanan yüzde 1 enflasyon sonrası bu ay yüzde 5 çıktığına göre temmuz zammı en az yüzde 10 ve üstü çıkacak demektir.Siz ne düşünüyorsunuz?Zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?


ogretmenadayi22
Memur
03 Şubat 2025 12:41
Temmuz zammı %12den aşağı olmaz
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