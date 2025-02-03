Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


03 Şubat 2025 13:39
2024/2 tcdd
2024 aralik alımında tcddye memur olarak atanan ibf mezunları için telegram grubu var mı

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