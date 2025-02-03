KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Şubat 2025 15:07
Mersin Pomem kaygan zemin

boşuna boşuna 700 km yol geldik hersey tamam Ken o parkurda bir çok kişinin ayağı kaydi sanki milleti elemek için yağlı bezle silinmiş gibi tabanı kaymayan ayakkabı bile tutmadı yazık haecanan zamana ve paraya

Çok Yazılan Konular

Spor ve ön sağlık mülakatına girenler tecrübelerini yazabilir mi?

Sözlük

paganizm 1 teberrük 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 1 turabinin şarkısı 3 vitamin-ağrı kesici antibiyotik-kas gevşetici 1 anneni mi yoksa babanı mı seviyorsun sorusu 2 akşama ne yemek yapsam 2 Yunanistan 2 seylap 1 ayşe barım 1

Son Haberler

Sarallar suç örgütü üyesinin yurt dışına kaçışına ilişkin 7 şüpheliye tutuklama talebiGram altında yeni rekorSabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecekKız arkadaşını dövüp, köpeğini tekmeleyen şüpheli adliyedeBaşsavcılık, Pınar Gültekin cinayeti davasındaki karara itiraz etti

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları