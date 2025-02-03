Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2025 15:38
Taşradan merkeze geçiş

Ticaret Bakanlığının gümrük (taşra) teşkilatından merkez bakanlığa nasıl geçilebilir?

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