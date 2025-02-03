Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Şubat 2025 16:18
Ticaret Bakanlığı unvan değişikliği hakkında

Ticaret Bakanlığında yakın zamanda unvan değişikliği açılma ihtimali var mıdır?

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