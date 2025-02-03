Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2025 16:27
UZLAŞTIRMACI SINAVI OLACAK MI?

En son sınav 2021 yılında yapıldı ve alımlarla alakalı hala bir açıklama yok. Uzlaştırmacı sayısının yeterli olmadığı söyleniyordu, kaç yıl geçti hala ilan çıkmadı.

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