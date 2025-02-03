Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2025 17:27
Rapor

Selamu aleykum arkadaşlar gece boğaz ağrısından dolayı acile gittim 4-5 tane ilaç yazdı antibiyotik de dahil rapor verebilir misiniz dedim sağolsun yok veremem aile hekimi versin dedi. Bugun dersim yoktu fakat tam da iyileşmiş sayılmam. Yarın aile hekimine gideceğim 2 gün talep edeceğim fakat işe gitmemiş olacağım çalıştığım yerde kasabada. Bu rapor vermek bu kadar sıkıntılı bir iş mi yahu?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
03 Şubat 2025 17:34

Gerçekten hasta olan öğretmene rapor verildiğine pek şahit olmadım. Ancak tanıdığı olanlara şelale şeklinde. Elbette bütün camia benim gördüğümden ibaret değil. Ama ben hep böyle gördüm. En azından işini sessiyle yapan ama hastalandığı için sesi çıkmayan öğretmene bile rapor verilmediğini biliyorum.


kimininduası
Aday Memur
03 Şubat 2025 18:01

Kankası olsaydı yağdırırdı ama &#129315;


basogret
Aday Memur
03 Şubat 2025 18:06

bazı adam var karısıyla boş günlerinde rapor ala ala rapor hakkını dolduruyor kaç yıllık öğretmenim daha rapor hakkımın dolduğu ay yıl olmadı. neyse hasta oluyorsun rapor almak için konuşa konuşa dil döküyorsun ya öyle ya böyle bu dengesizlik nasıl olabilir

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Meslek Ortaokullarının YaygınlaşmasıDers programı mobbingiTüccar müdürYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Öğretmen'e yumruk atmanın cezasıArtırımlı hizmet puanıTemmuz zammıNorm Fazlası Resen Atama Mahkeme SüreciÖğretmenin emeklilikte maaşının 1/3'e düşmesi!Kınama cezasını düşürmenin yolu var mı?

Sözlük

tektonik mi volkanik mi 2 ananas 1 akşama ne yemek yapsam 2 Yayalara yol vermek 1 bkz sıralamalarının kriterinin anlaşılamaması 1 omayra chavez 3 Bugün olanlar 1 mide bulantısı 1 turabinin şarkısı 3 hiç kimse yoksa ben varım 1

Son Haberler

Kabine Toplantısı sona erdiİki ilde depremin ikinci yılı nedeniyle eğitime ara verilecekKFC ve Pizza Hut'lar kapanıyor mu? Türkiye temsilcisi konkordato istediHatay'da konteyner kentte yangın: 4 konteyner yandıTekirdağ'da ilaç fabrikasında patlama: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları