Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


03 Şubat 2025 19:15
Kurumlararası geçiş
Emniyette Polis Memuru iken eş durumundan GİH Bilgisayar İşletmeni oldum. Emniyetten gelip Bilgisayar İşletmeni olan biri için hangi müdürlük daha iyi olur, ya da kurum değiştirdiğimiz de ne gibi ünvan değişikliği yaşarız ?

Çok Yazılan Konular

Karayolları Genel Müdürlüğü Neden Personel Kaybediyor.?......YHS Ne Zaman Kalkacak Bıktık10 yıl sonra 4/C den sözleşmeli 4/B ye geçiş ek göstergeSosyolog ÜnvanıTH mi Yoksa GİH Daha İyi Konumda?

Sözlük

ananas 1 kakofoni 1 vitamin-ağrı kesici antibiyotik-kas gevşetici 1 sanmak 2 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 1 tektonik mi volkanik mi 2 Bazı yazarların ne dediklerinin hakikatten anlaşılamaması 1 anneni mi yoksa babanı mı seviyorsun sorusu 2 bkz sıralamalarının kriterinin anlaşılamaması 1 ara gazı 2

Son Haberler

Ege Denizi beşik gibi! 4,7 büyüklüğünde yeni depremŞubatta ekonomi gündemi yoğunSiirt Belediyesine usulsüz alınan 35 kişinin iş akdi feshedildiHatay'da 31 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandıSarallar suç örgütüne üye 7 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları