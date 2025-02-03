Kurumlararası geçiş

Emniyette Polis Memuru iken eş durumundan GİH Bilgisayar İşletmeni oldum. Emniyetten gelip Bilgisayar İşletmeni olan biri için hangi müdürlük daha iyi olur, ya da kurum değiştirdiğimiz de ne gibi ünvan değişikliği yaşarız ?

Emniyette Polis Memuru iken eş durumundan GİH Bilgisayar İşletmeni oldum. Emniyetten gelip Bilgisayar İşletmeni olan biri için hangi müdürlük daha iyi olur, ya da kurum değiştirdiğimiz de ne gibi ünvan değişikliği yaşarız ?