Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2025 19:15
E-Kpss engelli öğretmen ataması

Memurluk tercihi veren biri güvenlik soruşturması bitmeden engelli öğretmenlik için atamada başvuruda bulunabilir mi?

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