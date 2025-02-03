2025 şark atamaları kaç sicile kadar gelebilir?

illaki farkeder 10 il sonuçta ordan batıya dönüş olacak şark biten devam eden olacak. batı da olsa kalmak isteyen olacak. 20 bin kişiye hazırlık gelir yani 500 bin ı rahat geçer

illaki farkeder 10 il sonuçta ordan batıya dönüş olacak şark biten devam eden olacak. batı da olsa kalmak isteyen olacak. 20 bin kişiye hazırlık gelir yani 500 bin ı rahat geçer