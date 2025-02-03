Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2025 19:22
2025 şark atamaları kaç sicile kadar gelebilir?

İyi akşamlar 23. Dönem şark hazırlık 484 binde kapattı diye biliyorum bu atama döneminde batıdan şarka en son kaç sicile kadar gelir? Deprem illeri şarktan çıkarılırsa bu şarja gidecek sayıya etki eder mi?


gulyabani.10
Aday Memur
03 Şubat 2025 19:37
illaki farkeder 10 il sonuçta ordan batıya dönüş olacak şark biten devam eden olacak. batı da olsa kalmak isteyen olacak. 20 bin kişiye hazırlık gelir yani 500 bin ı rahat geçer

Osmangazii16
03 Şubat 2025 20:00

500 ü geçmesi 27. Döneme kadar gelmesi demek olur ama 22 ve 23. dönemden ipka verip gitmeyenler var


dryddddddd
Memur
03 Şubat 2025 20:18
şarka gitmeyenler geçmiş olsun 6 sene Hakkari'de 99.şarkı bitirirsiniz artık :))))

Osmangazii16
03 Şubat 2025 20:31

Listeler ne zaman gelecek, son kaç sicile gelecek, şark süreleri uzadı mı hala belli değil bir şey


Horoz01
03 Şubat 2025 20:56
:) Hakkari 3+1 ile çift şark oluyor zaten neden 6 sene olsun buzaa :D ayrıca adamlar ilk 3 tercihinden birine kesin gidiyor deprem bölgesinden İstanbul'a çakılacaklar düşünsün :))
dryddddddd, 1 saat önce
şarka gitmeyenler geçmiş olsun 6 sene Hakkari'de 99.şarkı bitirirsiniz artık :))))

dryddddddd
Memur
03 Şubat 2025 21:13
şaka yaptım ama senin terbiyesiz konuşman için sen çok güzel keserim ,kesmeden doğru kümesine git sabaha ötemen ha
Horoz01, 33 dk. önce
:) Hakkari 3+1 ile çift şark oluyor zaten neden 6 sene olsun buzaa :D ayrıca adamlar ilk 3 tercihinden birine kesin gidiyor deprem bölgesinden İstanbul'a çakılacaklar düşünsün :))

Horoz01
03 Şubat 2025 21:14
tamam kardeşim :))
dryddddddd, 16 dk. önce
şaka yaptım ama senin terbiyesiz konuşman için sen çok güzel keserim ,kesmeden doğru kümesine git sabaha ötemen ha
Toplam 7 mesaj

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