Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2025 21:04
YARDIM ATAMA
DEPREMDEN SONRA IKINCI SARK OLARAK YINE DEPREM BÖLGESINE GELDİM ...ATAMA DÖNEMİNDE TEKRAR GELDİĞİM YERE GÖNDERİRLER MI

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