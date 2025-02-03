Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2025 21:25
Norm fazlası sonrası il iç atama

Norm fazlası oldum ve kendi isteğimle bir okula atandım.İlde daha evvel çalıştığım süre tayine dahik olur mu acaba?Şu açıklamaya göre kendi isteğimle bile atansam eski kurumla görev sitem birleştiriliyor gibi anladım.

SORU 4: Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler nelerdir ?

CEVAP : Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

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