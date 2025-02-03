Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


03 Şubat 2025 21:33
Alan dışı yüksek lisans ve bahar dönemi ders seçimi

Hocalarım merhabalar bu dönem(bahar) alan dışı bir yüksek lisansa kaydımı yaptırdım. Ders seçim tarihi geldi fakat bahar döneminden mi güz döneminden mi ders seçmem gerekiyor anlayamadım. Öğrenci işleri önce güz döneminden seçmem gerektiğini söyledi fakat güz dönemindeki dersler açılmamış sonrasında bahar döneminden ders seçebilirsin dedi tam o da bilmiyor. Bu konuda bilgisi olan var mıdır? Teşekkür ederim şimdiden.


StMngr
Daire Başkanı
03 Şubat 2025 21:45
Hangi dönem başladıysanız o dönem derslerini seçmeniz lazım normalde. Ama üniversitenize özel farklı uygulamalar varsa onu bilemem.

memuradayi2025
Aday Memur
03 Şubat 2025 23:20

Anladım hocam yarın tekrar öğrenci işlerine ulaşıp sormayı deneyeceğim.

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