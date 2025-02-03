Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Şubat 2025 21:53
Tayin Sonrası İlişik kesme

2025 Ocak iller arası atamada ne zaman çalıştığımız kurumdan ilişik kesebiliriz? İlişik kesme süremiz ne kadar?


Fturk12
Aday Memur
03 Şubat 2025 21:58

yazın gelip çkysye düştükten sonra 30 gün içinde ayrılış yapmanız lazım ama resmi bir mazeretin varsa mazeretin bitiş tarihinden itibaren 10 gün içinde ayrılman lazım

benim de tayinim çıktı fakat ben biraz daha geç ayrılış yapmak istiyorum bakalım yapabilecek miyim

çkys ye giremiyorum


Alp88
Aday Memur
03 Şubat 2025 23:06

Ckys ye ben de giriş yapamadım.. sorun var sanırım.. teşekkürler..

Toplam 2 mesaj

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