Önlisans memurken lisansa tamamlamak boş iş mi?

sağlık hizmetleri sınıfına mensup personelin kendi branşıyla ilgili bölümler üst öğrenim sayılıp hem derece kademe hem de emekliliğe etki eder. tıbbi sekreterlik sağlık hizmeti sınıfına giriyor mu bilmiyorum ama giriyosa bile okuduğunuz bölüm yök tarafından sağlıkla ilgili üst öğrenim sayılmıyor bu durumda hiç bir faydası olmaz size

sağlık hizmetleri sınıfına mensup personelin kendi branşıyla ilgili bölümler üst öğrenim sayılıp hem derece kademe hem de emekliliğe etki eder. tıbbi sekreterlik sağlık hizmeti sınıfına giriyor mu bilmiyorum ama giriyosa bile okuduğunuz bölüm yök tarafından sağlıkla ilgili üst öğrenim sayılmıyor bu durumda hiç bir faydası olmaz size