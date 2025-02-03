Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Şubat 2025 22:08
Önlisans memurken lisansa tamamlamak boş iş mi?

Önlisans mezunu tıbbi sekreterim iki yıldır devletteyim. Lisansa tamamlıyorum siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü okuyorum.

Çevremde kimisi boşuna okuyorsun maaşına katkısı olmaz dereceni etkiler bazıları dereceni dahi etkilemek diyor kafam karıştı. Gerçekten boşa mı okuyorum hiçbir işe yaramıyor mu?


dvtclk
Memur
03 Şubat 2025 23:21
sağlık hizmetleri sınıfına mensup personelin kendi branşıyla ilgili bölümler üst öğrenim sayılıp hem derece kademe hem de emekliliğe etki eder. tıbbi sekreterlik sağlık hizmeti sınıfına giriyor mu bilmiyorum ama giriyosa bile okuduğunuz bölüm yök tarafından sağlıkla ilgili üst öğrenim sayılmıyor bu durumda hiç bir faydası olmaz size
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