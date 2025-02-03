Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


03 Şubat 2025 22:16
Bap doktara sonrasi

İyi günler doktora mezunuyum üniversitede projede araştırmacı olarak çalışacagim fakat maaş hakkında bilgi verilmiyor, bap doktora sonrasi araştırmacı maaşları nedir üniversitesiden üniversitesi ye fark ediyormu genel olarak maaş lar ne kadar?


StMngr
Daire Başkanı
03 Şubat 2025 22:25
Türkçe de öğrenmek lazım bu esnada.

Sertek3
Aday Memur
03 Şubat 2025 22:59

Bilgin varsa yorum yap bilgin yoksa boş konuşma

StMngr, 1 saat önce
Türkçe de öğrenmek lazım bu esnada.

StMngr
Daire Başkanı
03 Şubat 2025 23:01
Türkçe öğren, sonra ne yazdığına bakarız. En azından bağlaçları doğru düzgün yazacak kadar.
Sertek3, 39 dk. önce

Bilgin varsa yorum yap bilgin yoksa boş konuşma


Sertek3
Aday Memur
03 Şubat 2025 23:06

Tamam şimdi türkçe öğrenmeye başlıyacam iyiki hatirlattin


StMngr
Daire Başkanı
03 Şubat 2025 23:20
Hala yazamıyorsun bağlaçları. :) Neyse. Ülkedeki eğitim seviyesinin göstergelerinden biri işte. Üzücü.
Sertek3, 32 dk. önce

Tamam şimdi türkçe öğrenmeye başlıyacam iyiki hatirlattin


Sertek3
Aday Memur
03 Şubat 2025 23:28

Doğru ne kadar boş bir insan olduğunu yazdiklarin sayesinde öğrenmiş olduk hadi kendini tebrik et

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