Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2025 22:34
Eğitim durumu nedeniyle ibka

Merhabalar herkese bu sene şark geliyor. Durumu özetliyim;

Lise mezunuyum ilk üniversitem 2. Öğretim okuyorum akşamları okula gidiyorum iş çıkışı 2. Sınıftayım ilk ipka talebim olacak. Kabul olur mu olmazsa yürütmeyi durdurma alabilir miyim teşekkürler.

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