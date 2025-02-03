Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2025 22:58
SPOR MÜLAKATI KAÇIRDIM!!!

Maalesef 30 ocakta pomem spor mülakatını kaçırdım şu an 3 Şubat arasam mülakatlar devam ederken gidebilir miyim :( keyfi değildi tarihleri karıştırmışım çok üzgünüm


mykıll
Aday Memur
03 Şubat 2025 23:09
yönetmeliği aç oku mazaretli mülakat varsa geçerli bir mazaret belirtip girebilirsin yada okula git en kısa zamanda

Dead.588
Memur
03 Şubat 2025 23:13

Boşver bence vardır bunda da bir hayır keşke bende kaçırsaydım


Ozge1917
Aday Memur
03 Şubat 2025 23:29

Neden öyle dediniz :(

Dead.588, 25 dk. önce

Boşver bence vardır bunda da bir hayır keşke bende kaçırsaydım

Toplam 3 mesaj

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