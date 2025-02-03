Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2025 23:23
Anaokul veya anasınıfı saati

Hocalarım anasınıfı ya da anaokulu saatiniz toplamda ne kadar her okul bu konuda kendine göre karar alabilir mi kiminde 5 saat kiminde 4 saat ( sizin okulda kaç saat )

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