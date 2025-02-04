ASKERLİK VE ATAMA

Merhaba arkadaşlar benim askerlik tecilim 2025 temmuz ayında bitiyor ve artık tecil hakkım yok.Yani 2025/1 tercihlerinde benim askerlik böyle bir durumda olacak.Benimde şöyle bir planım var.Ben haziran ayında tecili bozup bedelli başvuracağım bedelli parasını ödeyeceğim.Bunda sonrası benim bildiğim kadarıyla askerliğim 2025 31 aralık tarihine kadar tecilli olacak ve 2026 sınıflandırmayla hangi ayda gideceğim belli olacak.Mantık olarakta askerlikle bir ilişkiyim olmayacak ve merkezi atamada atanmam durumunda belgeyi teslim edebileceğim.

Bunları kendi araştırmalarım sonucunda öğrendim ama bir yerden teyit edemedim.Gerçekten başından böyle birşey geçmiş yada kulaktan duyma değilde resmi bir kaynaktan duymuş biri cevap verip teyit ederse çok yardımcı olur şimdiden teşekkür ederim