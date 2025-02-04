Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2025 00:35
Tahliye taahhüdü olmamasına rağmen atgv lojmanında tahliye

Arkadaşlar merhaba ankarada atgv lojmanında 2.5 yıldır kalıyordum ama yeni savcı ataması nedeniyle tahliyem isteniyor lojman tahsis kararında taahhüt yok şartlı değil ama vakıfın 2012 yılında almış olduğu ilke kararı gerekçe gösteriliyor 2 yıldan fazla oturanlardan en çok oturandan başlamak üzere tahliye edileceğinden bahsediyor bununla ilgili daha önce başına böyle birşey gelen oldumu şimdiden teşekkürler

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