Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2025 00:47
Zorunlu Hizmet Süresi

2012 mezunu Astsubayım, zorunlu hizmet süremi doldurduktan sonra 2027 ağustos ayında, mesleği bırakıp belediye kadrolarına geçiş yapmak istiyorum. Çünkü aile düzenimiz kalmadı sürekli tayin olmaktan sıkıldık. Sorum şu:prosedür hk genel bir bilgi alabilir miyim? Ve şartları nelerdir?

Çok Yazılan Konular

Yan Ödeme Kararnamesi

Sözlük

camide çalınan ayakkabı 6 osanmak 1 tektonik mi volkanik mi 2 neler neler neler 1 işler kesat 2 bkz sıralamalarının kriterinin anlaşılamaması 1 uykusu kaçmak 2 Bugün olanlar 1 Maske satışının yeniden serbest bırakılması 2 akşama ne yemek yapsam 2

Son Haberler

Memurların Silah Altına Alınmaları Durumunun AnaliziMGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı4 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıEge Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu'İş Avcılığı Modeli'nin kapsamı genişletilecek

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları