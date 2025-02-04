Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2025 01:38
Nöbet bildirimi

Servis sorumlusu serviste çalışanlara kaç gün önceden nöbet listesini bildirmek zorundadır


cananrıfkı
04 Şubat 2025 01:44

Mevzuata baktım ama herhangi bir açıklama bulamadım bu konu hakkında. Yani kısacası sorumlu hemşire idareye imzalatıp nöbet listesini kaç gün önceden servise açıklaması gerekir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş tayini ve pdcSorularınızı yanıtlıyorum.Eğitim tayiniAntalya eah radyoloji ve anestezi2025 Ocak ataması ÇKYS'ye ne zaman düşerDoğum izni sonrası İzin ve raporÜniversite hastanesi döner sermayeAlt bölge tayiniEş durumuyla atamaÜcretsiz izin ve istifa

Sözlük

tektonik mi volkanik mi 2 kafkas 1 Bugün olanlar 1 osanmak 1 ara gazı 2 sanmak 2 14 şubatta çiçek satışlarının artması 4 bkz sıralamalarının kriterinin anlaşılamaması 1 hiç kimse yoksa ben varım 1 cehalet mutluluktur 6

Son Haberler

Memurların Silah Altına Alınmaları Durumunun AnaliziMGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı4 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıEge Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu'İş Avcılığı Modeli'nin kapsamı genişletilecek

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları