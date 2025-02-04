Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 03:12
Yeni atama yönetmeliği - Batıdan Batıya Rotasyonu

6-8 yıl sonrası tekrar rotasyon ilk 1. bölgede olanlaramı yoksa 2. şarkını yapmış olanlarıda kapsayacakmı ? ayrıca kesin rotasyon olurmu yazıda yer değişikliği yapılabilir şeklinde yazıyor bilgisi olan?


Berkem1176
Memur
04 Şubat 2025 03:20
yazı nerde illerin süresi ne kadar oldu
Toplam 1 mesaj

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