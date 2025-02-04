Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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04 Şubat 2025 03:12
Yeni atama yönetmeliği ve batıdan batıya rotasyon

6-8 yıl sonrası tekrar rotasyon ilk 1. bölgede olanlaramı yoksa 2. şarkını yapmış olanlarıda kapsayacakmı ? ayrıca kesin rotasyon olurmu yazıda yer değişikliği yapılabilir şeklinde yazıyor bilgisi olan?


Berkem1176
Memur
04 Şubat 2025 03:20
yazı nerde illerin süresi ne kadar oldu

rashimuss
Aday Memur
04 Şubat 2025 03:48

Umarım yapmazlar çünkü net aile düzenini bozmak demek bu. Çoğunlukla Ortalama 40 45 yaş üzeri polisler gider meslekte psikolojik sıkıntıları fena tetikler. İntiharlar cinnetler vs. Ben de ikinci şarkını yapmış 9 yıldır batı ilinde düzenini kurmus birisi olarak şoka.ugradım.


rashimuss
Aday Memur
04 Şubat 2025 03:55

Kesinlikle.2 şarkını da yapmış olanlara büyük haksızlık olur


Demir355
Şef
04 Şubat 2025 05:10
benim anladığım eski düzen yani 2013 sonrası 2. şark konusu ve bölge sistemi aslında üstü kapalı devam ediyor. sadece bazı iller şark olarak kaldı ve süresi uzadı. baxı iller şarktan çıktı ve rotasyonda kullanılacak. ipka devam edicek ve ipkası kabul olmayan şarktan çıkan illere rotasyona gidecek veya x batı iline. şuan doğuda olanlar o il şarktan çıktıysa şark süresi kabul olana kadar çalıştığı yer şark sayılacak. çalıştığı il hala şark olanlar süresi uzadığı kadar o ilde kalacak. herkes puanına göre şark dönüşü şark olmayan il tercihi yapacak ve hakkari şırnak tuncelide çalışan istediği yere gidecek ve 50 yaşa kadar kısmi bölge sistemi geçerli olacak. batıda başlatıp doğuya giden ve 1 şarktan çıkan batı ve bir istediği batıyla mesleği bitirecek. bence değilen bir şey olmadı bşzim meslek siyasetle ilişkisini bitirmediği sürece bu karmaşa devammeder. bıçak gibi emir demiri kesen kararlar çıkmalıydı. 2013 de bu kararlılık gösterilse ben mesela kredi çekip ev almazdım. şimdi bu her sene değişen kararsızlıklarının bedelini memurlar ödeyecek. eğitim veya sağlıkta böyle karmaşa göremezseniz memurunu düşünüyorlar hem parasal hem tayin yönünden. bizde parasal bir artı getiremediği gibi yeni yükler çıkarıyor. her sene yöntem değiştiriyoruz yeni zorluklar çıkarıyoruz kendimize bekçi olup keyfime bakmak istiyorum 45 imden sonra keşke geçiş olsa bu polislik neymiş gerçekten askerin tayin sistemini dayıyorsun ama onların haklarının parasal ve oojistik olarak hiç biri bizde yok

Brse
Memur
04 Şubat 2025 05:33

Rotasyon olmaz. Olursa 1. 2. Şark farketmez.herkesi kapsar


Redkit112
Aday Memur
04 Şubat 2025 06:23
ROTASYON FALAN YOK. UYDURMA. PAYLAŞILANLARIN HİÇ BİRİNDEN BU YORUM ÇIKMAZ. HATTA BATI VE DOĞU SÜRELERİNİN UZATILMASI YAZIYOR

altıntaşli
Şube Müdürü
04 Şubat 2025 07:27

Arkadaşlar ne rotasyonu. Şu anda da Batı illerinin süresi var. Dolduranı istemeden gönderiyorlar mı. İstanbul ilindesin 8 yılı doldurdun gitmek istiyorsun. Dilekçe ver git. Adam Aydın'da düzeni kurmuş. Gitmek istemiyor durduk yere onu niye göndersinler. Bu devlete artı külfet ve maliyet.


ottoman09
Memur
04 Şubat 2025 07:55
Arkadaşlar bir maddede 1. bölge illerin süresi 6 ve 8 yıl olmak üzere düzenlenmiştir diyor taslağa göre sonraki maddede bu maddeyle alakalı birinci bölgede süresini tamamlayan personel için yer değişikliği yapılabilecektir yazıyor yani kesin hüküm konmamış yapılacaktır demiyor

Redkit112
Aday Memur
04 Şubat 2025 07:57
ROTASYON EGEMENLİĞİ BİTECEK OLAN TORPİLLİLERİN UYDURUP YÖNETMELİĞİ SULANDIRMA ÇABASIDIR !!

ottoman09
Memur
04 Şubat 2025 07:59
Ayrıca yaş haddine 5 yıl kalanların istediği yere ataması yapılır hakkı korunmuştur yazıyor sorum şu ben 1 bölge ilde 11 yıldır görev yapıyorum yaş haddime 5 yıl kaldı 50 yaşındayım bu mantıkla yaş haddine 5 yıl kalanlar eğer olacaksa rotaayondan muafmı olacak. Tayin olmayacakmı 5 yıl için düzen bozmasalar bari

Efe İlbey
Aday Memur
04 Şubat 2025 08:06
Bu taslağa göre polise 2.şark sistemi aratacakkar yüz defa söyledik polisin aslı sorunu çalışma saatlerinin kanun altına alınarak 4 guruplu 12/36 ve ekonomik iyileştirmelerle geride kalan maaşların revize edilmesi bizim polis milleti tutturdu 2.sarkta 2. şark şimdi her beş yılda bir oradan oraya sürün bakalım

Redkit112
Aday Memur
04 Şubat 2025 08:08
*Atama yönetmeliği yanlış yorumlanıyor* *Amaç bütün illerin süresini arttırmaktır* *Batıdan batıya tayin olmak isteyen için bulundğu ilde 6, 8 yıl çalışmak yeterli* *2. şark kaldırılmış oluyor* *50 yaş üstü haklar korunuyor* *İlin süresini dolduran tayine gidecek diye birşey yok

livestrong
Aday Memur
04 Şubat 2025 08:28
Büyükşehirler 8, diğer iller 6 olarak güncellenir. isteyen süreyi tamamlayıp tayin ister veya 34. maddeden tayin edilir. Bunların dışında ise görev süresinin en fazla iki katına kadar çalışabilir der ve 16 yıl veya 14 yıl sonra rotasyon uygular.

livestrong
Aday Memur
04 Şubat 2025 08:29
Düzeltme: 14 değil 12 olacak.

Redkit112
Aday Memur
04 Şubat 2025 08:34
2 katı kuralı diye bişey yok.
livestrong, 7 saat önce
Büyükşehirler 8, diğer iller 6 olarak güncellenir. isteyen süreyi tamamlayıp tayin ister veya 34. maddeden tayin edilir. Bunların dışında ise görev süresinin en fazla iki katına kadar çalışabilir der ve 16 yıl veya 14 yıl sonra rotasyon uygular.

livestrong
Aday Memur
04 Şubat 2025 08:40
Bu meslek bana yok, olmaz, mümkün değil, imkansız, bu kadarı da olmaz gibi edatlarında olabileceğini tecrübe ettirerek öğretti. Kesin konuşmamak gerek.
Redkit112, 7 saat önce
2 katı kuralı diye bişey yok.

ottoman09
Memur
04 Şubat 2025 08:44
Devrem benim yaş 50 yani buna göre rotasyon vs tabi olmayacağım doğrumu 11 yıldır 1. bölgedeyim
Redkit112, 7 saat önce
*Atama yönetmeliği yanlış yorumlanıyor* *Amaç bütün illerin süresini arttırmaktır* *Batıdan batıya tayin olmak isteyen için bulundğu ilde 6, 8 yıl çalışmak yeterli* *2. şark kaldırılmış oluyor* *50 yaş üstü haklar korunuyor* *İlin süresini dolduran tayine gidecek diye birşey yok

Treewa
04 Şubat 2025 08:49

Sizlik birşey yok abi rahat ol ama 50 yaş altı herkes için puanlama sistemine geçileceği için rotasyon muhtemel gibi duruyor en azından 10 yılı geçmiş kişiler için.

ottoman09, 6 saat önce
Devrem benim yaş 50 yani buna göre rotasyon vs tabi olmayacağım doğrumu 11 yıldır 1. bölgedeyim

Redkit112
Aday Memur
04 Şubat 2025 08:51
KİMSEYE ROTASYON YOK. TORPİLLİLER PUAN SİSTEMİ OLMASIN VE DOĞUDAKİ BALLI YERLER KALKMASIN, EN GÜZEL YERLERDE ONLAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETSİN DİYE SULANDIRIYORLAR
ottoman09, 6 saat önce
Devrem benim yaş 50 yani buna göre rotasyon vs tabi olmayacağım doğrumu 11 yıldır 1. bölgedeyim

gökbörü60
Daire Başkanı
04 Şubat 2025 08:53

Bu madde şu an bile var zaten bir ilin süresinin 3 de 2 sini dolduran isterse o ilden tayin isteyebilir ,

ottoman09, 7 saat önce
Arkadaşlar bir maddede 1. bölge illerin süresi 6 ve 8 yıl olmak üzere düzenlenmiştir diyor taslağa göre sonraki maddede bu maddeyle alakalı birinci bölgede süresini tamamlayan personel için yer değişikliği yapılabilecektir yazıyor yani kesin hüküm konmamış yapılacaktır demiyor
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