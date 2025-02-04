Yeni atama yönetmeliği ve batıdan batıya rotasyon

benim anladığım eski düzen yani 2013 sonrası 2. şark konusu ve bölge sistemi aslında üstü kapalı devam ediyor. sadece bazı iller şark olarak kaldı ve süresi uzadı. baxı iller şarktan çıktı ve rotasyonda kullanılacak. ipka devam edicek ve ipkası kabul olmayan şarktan çıkan illere rotasyona gidecek veya x batı iline. şuan doğuda olanlar o il şarktan çıktıysa şark süresi kabul olana kadar çalıştığı yer şark sayılacak. çalıştığı il hala şark olanlar süresi uzadığı kadar o ilde kalacak. herkes puanına göre şark dönüşü şark olmayan il tercihi yapacak ve hakkari şırnak tuncelide çalışan istediği yere gidecek ve 50 yaşa kadar kısmi bölge sistemi geçerli olacak. batıda başlatıp doğuya giden ve 1 şarktan çıkan batı ve bir istediği batıyla mesleği bitirecek. bence değilen bir şey olmadı bşzim meslek siyasetle ilişkisini bitirmediği sürece bu karmaşa devammeder. bıçak gibi emir demiri kesen kararlar çıkmalıydı. 2013 de bu kararlılık gösterilse ben mesela kredi çekip ev almazdım. şimdi bu her sene değişen kararsızlıklarının bedelini memurlar ödeyecek. eğitim veya sağlıkta böyle karmaşa göremezseniz memurunu düşünüyorlar hem parasal hem tayin yönünden. bizde parasal bir artı getiremediği gibi yeni yükler çıkarıyor. her sene yöntem değiştiriyoruz yeni zorluklar çıkarıyoruz kendimize bekçi olup keyfime bakmak istiyorum 45 imden sonra keşke geçiş olsa bu polislik neymiş gerçekten askerin tayin sistemini dayıyorsun ama onların haklarının parasal ve oojistik olarak hiç biri bizde yok

benim anladığım eski düzen yani 2013 sonrası 2. şark konusu ve bölge sistemi aslında üstü kapalı devam ediyor. sadece bazı iller şark olarak kaldı ve süresi uzadı. baxı iller şarktan çıktı ve rotasyonda kullanılacak. ipka devam edicek ve ipkası kabul olmayan şarktan çıkan illere rotasyona gidecek veya x batı iline. şuan doğuda olanlar o il şarktan çıktıysa şark süresi kabul olana kadar çalıştığı yer şark sayılacak. çalıştığı il hala şark olanlar süresi uzadığı kadar o ilde kalacak. herkes puanına göre şark dönüşü şark olmayan il tercihi yapacak ve hakkari şırnak tuncelide çalışan istediği yere gidecek ve 50 yaşa kadar kısmi bölge sistemi geçerli olacak. batıda başlatıp doğuya giden ve 1 şarktan çıkan batı ve bir istediği batıyla mesleği bitirecek. bence değilen bir şey olmadı bşzim meslek siyasetle ilişkisini bitirmediği sürece bu karmaşa devammeder. bıçak gibi emir demiri kesen kararlar çıkmalıydı. 2013 de bu kararlılık gösterilse ben mesela kredi çekip ev almazdım. şimdi bu her sene değişen kararsızlıklarının bedelini memurlar ödeyecek. eğitim veya sağlıkta böyle karmaşa göremezseniz memurunu düşünüyorlar hem parasal hem tayin yönünden. bizde parasal bir artı getiremediği gibi yeni yükler çıkarıyor. her sene yöntem değiştiriyoruz yeni zorluklar çıkarıyoruz kendimize bekçi olup keyfime bakmak istiyorum 45 imden sonra keşke geçiş olsa bu polislik neymiş gerçekten askerin tayin sistemini dayıyorsun ama onların haklarının parasal ve oojistik olarak hiç biri bizde yok