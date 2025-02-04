KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Şubat 2025 07:13
4/b sözleşmeli atanma

Büro personeli iken istifa ettim. 1 yıl geçmedi. Sözleşmeli avukatlık alımına başvuru yapıp göreve başlayabilir miyim?

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