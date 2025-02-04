Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2025 07:42
Es durumu tayini sonrasi mehil izni?

Iyi gunler. Sözleşmeli personel eş durumu tayini sonrasi kac gun mehil izni kullanabiliyor?

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