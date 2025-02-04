KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 08:21
BEDELLİ ASKERLİK VE POMEM

Merhabalar,

Askerlik celp-sınıflandırma sonuçları açıklandı ve Ekim 2025'te bedelli askerliğe gideceğim.

Ekim ayına kadar pomem sözlü mülakat sonuçları açıklanır ve kazanırsam askerlik durumu ne oluyor ?

Askerdeyken kazananlar için dilekçe alınıp sonraki eğitime dahil olunduğunu biliyorum ama askerlikten önce kazandığımda ne olacak

-Henüz askerlik zamanım gelmediği için askerliğim iptal mi olacak ?

-İptal oluyor ise yatırdığım bedelli ücreti iade mi ediliyor ?

-Yoksa her türlü Ekim ayında askerliğimi yapıp sonraki pomem dönemine mi dahil ediliyorum ?

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