Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 08:26
Görev Puanı, Şark, Yeni Düzenleme

Arkadaşlar günaydın, geçen baş müdürler toplantısında görüşülmüş.

1- Görev yeri puanı ile ilgili bir düzenleme yapılmış. 2- İkinci bölge illerinin sayısı düşürülecek. Görev süreleri uzatılacak.

3- Şarkta uzun süre kalan personele yapılan ikinci şarktan sayma hizmet süresi indirimi kaldırılacak. 4-Sabit batı için 1000 şark için 2000 puan verilecek. 5-Sabit puan sonrası il puanı, ilçe puanı, tercih edilebilirlik ve iş yüküne göre ekstra puan verilecek.

6-Büyükşehir olsa bile herkes memleketine gidemiyecek, buna kontenjan getirilmiş.

7- ikinci şark kesin kalkmış

8- birinci bölge görev süresi 6 -8 yıl olmuş

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Valla benim duyumum bu yönde doğru yanlış bilemem. Ama bildiğim şurada bile bize bir hayır olmadığıdır.


Redkit112
Aday Memur
04 Şubat 2025 08:28
*Atama yönetmeliği yanlış yorumlanıyor* *Amaç bütün illerin süresini arttırmaktır* *Batıdan batıya tayin olmak isteyen için bulundğu ilde 6, 8 yıl çalışmak yeterli* *2. şark kaldırılmış oluyor* *50 yaş üstü haklar korunuyor* *İlin süresini dolduran tayine gidecek diye birşey yok

Quake38
Aday Memur
04 Şubat 2025 09:19

Şarktan çıkarılan iller hangileri?


Treewa
04 Şubat 2025 09:22

Çok büyük bir kısım şarktan çıkarılacak ve buralara atamalar nasıl olacak muamma şarktaki küçük illerdeki personel sayısı buraları karşılamayacağına göre bakalım nasıl bir uygulama olacak.

Quake38, 1 saat önce

Şarktan çıkarılan iller hangileri?

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